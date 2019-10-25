РИАМО - 25 окт. В шести московских районах в пятницу откроется выставка проектов планировки новых кварталов в рамках программы реновации, которая продлится до 31 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ознакомиться с проектами можно будет в районах Академический, Ломоносовский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Черемушки. Москвичи увидят 3D-визуализацию будущих кварталов.

«Представленные проекты включают строительство жилых домов, социальной и транспортной инфраструктуры. Экспозиция по проектам планировки пройдет с 25 по 31 октября», – добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В новых кварталах построят здания образовательных и медицинских учреждений, а также спортивно-оздоровительные комплексы и деловые центры. Каждый проект планировки кварталов предусматривает строительство детских садов, образовательных комплексов и школ.

Процедуру публичных слушаний запустили 18 октября. С 25 по 31 октября горожане могут ознакомиться с проектами, задать вопросы и оставить свои предложения на выставках проектов и в едином информационном центре. Он расположен по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.

Собрания участников слушаний пройдут 5 ноября. Оставить отзывы в письменном виде можно будет в течение недели после собрания. Все пожелания, озвученные во время слушаний, получат разработчики проектов.