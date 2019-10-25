РИАМО - 25 окт. Полицейские в Клину задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении вандализма на территории спортивного стадиона, расположенного на улице Чайковского, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник повредил 15 пластмассовых кресел для болельщиков и три пластмассовых кресла скамейки для запасных игроков», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.