РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 окт. Свыше 2 тысяч жителей подмосковного Красногорска состоят в партии «Единая Россия», в округе зарегистрировано свыше 100 первичных отделений, сообщила секретарь отделения, глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Конференция местного отделения партии «Единая Россия» состоялась в администрации горокруга Красногорск вечером в четверг, 24 октября. В мероприятии приняли участие Хаймурзина, депутат Мособлдумы Галина Уткина, более 100 членов партии.

«В местном отделении партии городского округа Красногорск состоят 2043 членов партии. Действуют 118 первичных отделений», - сообщила Хаймурзина.

Она отметила, что в округе реализуются 13 проектов партии «Единая Россия»: «Единая страна – доступная среда», «Безопасные дороги», «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Новая школа», «Старшее поколение», «Культура малой родины», «Историческая память», «Детский спорт», «Школа грамотного потребления», «Городская среда», «Чистая страна», «Локомотивы роста». Какие-то идут более активно, другие менее. На конференции приняли решение ежемесячно проводить не менее двух мероприятий по каждому партийному проекту.

Кроме того, на конференции вручили партийные билеты недавно вступившим в партию горожанам и выбрали семь делегатов на XXV конференцию Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».