РИАМО - 25 окт. Столичные власти согласовали проект реконструкции участка улицы Полбина в районе Печатники на юго-востоке города, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В рамках работ планируется организация остановок общественного транспорта и переустройство инженерных коммуникаций: дождевой канализации, наружного освещения, сетей водоснабжения и водоотведения», – отмечается в сообщении.

Двустороннее движение организуют по проезжей части шириной 11 метров, включающей три полосы движения, две из которых направлены в сторону Шоссейной улицы. Для пешеходов создадут тротуары и переходы через улицу.

Кроме того, предусматривается установка дорожных знаков и нанесение разметки. Также будут размещены три остановки общественного транспорта с посадочными площадками, павильонами ожидания, информационными пилонами и урнами.

Для маломобильных групп населения предусмотрена установка пониженного бортового камня в местах наземных пешеходных переходов, а также специальное плиточное покрытие на тротуарах и наземные тактильные указатели.

Во время строительных работ на улице проведут временный перенос остановок городского транспорта и установят ограничение скорости до 40 километров в час.