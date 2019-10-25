РИАМО - 25 окт. В Москве после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о сбыте наркотических средств в следственном изоляторе «Матросская тишина», сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Прокуратурой города проведена проверка по факту отравления неизвестным веществом троих лиц, содержащихся под стражей в ФКУ «СИЗО-1 УФСИН России по городу Москве». Как показала проверка, отравление произошло вследствие потребления лицами, содержащимися под стражей, наркотических веществ», – говорится в сообщении.

Таким образом выяснилось, что на режимной территории следственного изолятора осуществлялся незаконный оборот наркотиков. Начальнику учреждения направили представление об устранении нарушений режима содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в следственном изоляторе), части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ранее СМИ сообщили, что четверых заключенных «Матросской тишины» доставили в больницу с признаками сильного опьянения. Инцидент произошел 17 октября. По данному факту назначили проверку.

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