РИАМО - 25 окт. В осенний период аллергикам не следует прекращать прием необходимых лекарств, также важно ограничить контакт с опавшей листвой, сообщила РИАМО иммунолог, аллерголог Инесса Морган.

Она пояснила, что опавшие листья представляют опасность из-за спор плесени, которая выглядит как черные точки. От плесени у многих аллергиков начинается реакция.

«Сейчас все начинают устраивать фотосессии с опавшими листьями. Лежат в них, делают себе из них венки. А на следующий день им становится плохо и они приходят к врачу», - сказала Морган.

Она также оценила риски от пыльцы растений, которые зацвели в Московском регионе из-за необычно теплой погоды. По мнению врача, угрозы для аллергиков эта пыльца не представляет.

«Той пыльцы, которая образуется из зацветших цветов, - ее не хватит, чтобы вызвать какой-либо дискомфорт у людей», - отметила Морган.