РИАМО - 25 окт. На портале mos.ru обновлены разделы «Заявки» и «Подписки», теперь москвичи могут сортировать уведомления по названию и дате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее, чтобы посмотреть статус той или иной заявки на услугу, жалобы или обращения, москвичи искали нужное уведомление по ключевым словам. Новый способ сортировки поможет пользователям ориентироваться в разделах.

«Фильтр расположен над сообщениями внутри разделов «Заявки» и «Подписки». Найти необходимые сведения в личном кабинете mos.ru теперь проще и быстрее», – отмечается в сообщении.

Теперь все эти уведомления можно сортировать по названию, дате и статусу. Статус заявки отличается в том числе цветом шрифта. Зеленым отмечено выполненное обращение, оранжевый цвет означает, что заявка в работе, красный – что в предоставлении услуги отказано.

Личный кабинет на mos.ru обновился в декабре 2018 года. В нем усовершенствовали интерфейс и расширили функциональные возможности. Горожане пользуются полезными электронными сервисами с помощью специальных графических элементов – виджетов. Благодаря этому пользователю стало удобнее получать информацию об услугах.