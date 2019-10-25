РИАМО - 25 окт. Человек получил незначительные травмы в результате дорожной аварии на 44-м километре Московской кольцевой автодороги, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Около 23:00 (24 октября – ред.) на 44-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение трех транспортных средств, один человек пострадал, травмы незначительные», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые устанавливали причины произошедшего.