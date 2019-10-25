РИАМО - 25 окт. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» готовится к открытию экспозиционный садик, в котором посетители смогут ознакомиться с технологией озеленения крыш, сообщил РИАМО директор сада Алексей Ретеюм.

«У нас на самом деле много проектов ландшафтно-архитектурных. Конечно, мы не перестаем думать про экологические, но их уже так много реализовано – это вывоз органики, компосты всяческие, сбор воды, уборка листьев, переработка всего-всего. Сейчас мы делаем экспозиционный садик, где покажем технологию озеленения крыш, так называемого экстенсивного, то есть когда оно не требует никакого ухода», - сказал Ретеюм.

Он отметил, что в перспективе некое пространство на территории ботанического сада может обзавестись озелененной крышей.

«Кроме того, у нас сейчас появилась зеленая комната, которая предназначена для релаксации. Она окружена хвойными и всякими пряными ароматическими растениями», - заключил Ретеюм.

В «Аптекарском огороде» уже несколько месяцев работает установка, которая перерабатывает отходы ресторанов в удобрения. Главное в установке - термофильные бактерии. При температуре около 60 градусов они быстро превращают пищевые отходы, бумажные салфетки и деревянные зубочистки в гранулы, похожие на растворимый кофе. Затем эти гранулы можно использовать в качестве удобрений.

Кроме того, в ботаническом саду запустили демонстрационный компостный двор, где можно увидеть, как червячки превращают органические отходы в плодородный субстрат.