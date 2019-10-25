РИАМО - 25 окт. Пользователи портала «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании на тему благоустройства детских площадок в Москве, мнение горожан учтут при подготовке проектов благоустройства в рамках программы «Мой район», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Голосование будет состоять из нескольких вопросов. В первом нужно выбрать категории «Игровые комплексы», «Спортивные элементы», «Качалки для малышей», «Батуты и карусели», «Интерактивные элементы», «Арт-объекты (фигуры и кочки)», «Отдельные игровые элементы», «Лавки и пуфы». Можно выбрать одну категорию, несколько или все», - говорится в сообщении.

В выбранных категориях пользователям необходимо проголосовать за оборудование, которое, по их мнению, стоит включить в каталог приоритетных решений благоустройства. Например, в категории «Игровые комплексы» можно выбрать из вариантов «Дачники», «Аркада», «Пиратский берег», «Домик лесника», «Водяное колесо», «Корабль», «Скалолазы», «Робин Гуд», «Следопыты», «Полоса препятствий».

«Если участник голосования в первом вопросе выбрал вариант «Спортивные элементы», то далее он будет голосовать за игровой комплекс «Арена», канатную конструкцию «Наночастица», канатную конструкцию «Волшебная дуга», игровой комплекс «Геометрия» или игровой комплекс «Конус», - уточняется в материале.

Тем, кто решил голосовать за «Качалки для малышей», предложат выбрать из следующих вариантов: качалка «Катапульта», качалки «Олень» и «Собака», качели «Мама и малыш», качалки-сиденья «Высоко сижу», качалка «Мотоцикл Романа», качалка-балансир «Серфер», качалки «Ковбой», «Наездник» и «Гонщик».

В блоке «Батуты и карусели» есть гамак, карусель-гамак «Гнездо», карусель «Пирамида», встраиваемые батуты «Полет» и «Вверх!», а также карусель «360». Категория «Интерактивные элементы» включает музыкальную игру «Ксилофон», музыкальный тренажер «Барабан», ксилофон «Эхо», музыкальную станцию «Я — диджей», интерактивную зону «Звуки», интерактивную площадку «Калейдоскоп», игровую панель «Выкрутасы» и интерактивную площадку «Волшебная арка».

Тем, кто выбрали категорию «Арт-объекты, фигуры и кочки», нужно отметить, какие именно арт-объекты стоит включить в каталог приоритетных решений благоустройства. Можно выбрать из вариантов «Божья коровка», «Грибочек», «Крокодильчик», «Акула», «Белый мишка», «Слоник», «Змейка», «Сфера», «Морская звезда», «Шишка», «Медведь», «Перец», «Кактус».

Горка «Самолеты», симулятор «Экскаватор», игровой конструктор «Архитектор», игровой комплекс «Поленница» и песочница «Стройка» относятся к категории «Отдельные игровые элементы».

Блок «Лавки и пуфы» включает следующие элементы: модульные скамейки «Спиннер», парковую скамейку «Гантель», пуфы «Головоломка» и «Роблокс», скамейку «Геометрическая прогрессия», скамейку-диван «Роботехника», кресла «Тетрис» и «Волна», пуфы «Камни», «Буква Y» и «Кубик», стол «Абстракция», столик-пуф «Брусок», модульную систему уличных диванов «Обтекаемая форма» и пуф «Столбик».

В последнем вопросе участники голосования на «Активном гражданине» укажут район, в котором они проживают.