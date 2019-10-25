РИАМО – 25 окт. На следующей неделе в столичном метрополитене завершат тестирование мобильного интернета в тоннелях между станциями, после публикации результатов станет известно, когда на всей территории метрополитена будет работать мобильный интернет, сообщил РИАМО генеральный директор ИАА TelekomDaily Денис Кусков.

«Сейчас специалисты нашего агентства тестируют все станции и перегоны метрополитена. Тестирование шло прошлую неделю, идет эту неделю и будет идти еще следующую неделю. Вся информация станет понятна только в ноябре», - сказал Кусков.

Он добавил, что сейчас связь и мобильный интернет на разных участках предоставляют все представители так называемой «большой четверки» операторов (МТС, «Билайн», «Мегафон», Тele2), но все они не могут обеспечить работу на всей территории метрополитена.

«Сейчас это получается у кого-то лучше, у кого-то хуже. Кто-то лучше выглядит на станциях, кто-то — в тоннелях. Но сроки, когда будет покрыто все метро, станут известны только после завершения тестирования», - добавил Кусков.