РИАМО - 25 окт. С начала 2019 года медики московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова сделали более 500 тысяч дистанционных электрокардиограмм (ЭКГ), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С сентября 2018 года врачи могут передавать показания на станцию для оперативной расшифровки кардиологом по беспроводному каналу.

«Врачи скорых получают результаты электрокардиограммы буквально в течение двух-трех минут. Это помогает ускорить оказание квалифицированной медицинской помощи больным в случае подозрения на инфаркт миокарда и предшествующих ему опасных состояний», – говорится в сообщении.

До появления новых устройств медикам приходилось консультироваться с кардиологом по телефону, теряя драгоценное время, и ставить диагноз без полной клинической картины.

Сегодня все бригады столичной скорой помощи оборудованы новыми кардиографами, которые позволяют оперативно получить результаты кардиограммы не только в автомобиле скорой помощи, но и в любом месте, когда это необходимо.