РИАМО - 25 окт. Концерт в честь 100-летия скорой помощи прошел в Государственном Кремлевском дворце, медиков поздравили известные актеры, спортсмены и звезды российской эстрады, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Торжественный вечер, приуроченный к 100-летию станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, состоялся 24 октября. Эта станция — крупнейшая в Европе медицинская организация, которая оказывает скорую и неотложную медицинскую помощь населению. Бригада московской скорой помощи впервые выехала на вызов 15 октября 1919 года.

«Уже 100 лет вы спасаете жизни, 100 лет вы первые, кто рядом. Каждый раз, когда я вас вижу, я знаю, что все будет хорошо! Спасибо вам за это и еще раз с праздником!» — поблагодарил врачей в своем поздравлении певец Родион Газманов.

Певица Алина Артц в своем поздравлении отметила, что современное общество без скорой помощи представить невозможно.

«На протяжении уже 100 лет самые отзывчивые, пунктуальные и профессиональные люди спасают наши жизни, охраняют наше здоровье. Уважаемые и необходимые врачи скорой медицинской помощи! Ваша работа и помощь бесценны, вы первые, кто оказывается рядом в самый нужный час. Вы единственные, кто всегда готов сражаться за наши жизни», – сказала она.

Медиков также поздравили Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Ани Лорак и другие артисты. Свои поздравления записали Леонид Рошаль, Ингеборга Дапкунайте и Александр Петров.

Главные врачи столичных больниц подарили сотрудникам скорой помощи клип-поздравление, в котором рассказали историю бригады скорой помощи с 1980-х годов до наших дней. В музыкальное сопровождение клипа вошел гимн московской скорой и неотложной медицинской помощи, написанный специально в преддверии столетия службы.