РИАМО - 25 окт. Центр организации дорожного движения столичного правительства порекомендовал водителям сменить летнюю резину на зимнюю из-за наступления заморозков на следующей неделе, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

«По прогнозам синоптиков со следующей недели ночью температура будет опускаться ниже 0 градусов, поэтому водителям нужно начать подготовку к зимнему сезону. При наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой», – отмечается в материале.

ЦОДД посоветовал автомобилистам сменить резину заранее, так как это поможет избежать очередей в шиномонтаж и сделает поездки безопаснее.

«Кроме этого, напоминаем водителям о том, что манера вождения в зимний период отличается от летнего времени года. Автомобилистам нужно учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать», – добавляется в сообщении.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что на следующей неделе в Московском регионе ожидается существенное похолодание. Температура начнет опускаться в понедельник, пройдут кратковременные дожди. В среду возможно выпадение мокрого снега.