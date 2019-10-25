РИАМО - 25 окт. В преддверии резкого похолодания метеозависимым жителям Московского региона следует заняться физической активностью и избегать стрессовых ситуаций, сообщила РИАМО терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Нужно заранее закаляться, тренироваться, получать кардионагрузки, тогда сосуды могут нивелировать перепады давления и погоды. Если человек не может постоянно двигаться, следует внимательно относиться к прогнозу погоды и держать рядом прописанные таблетки», - сказала Ярцева.

Она добавила, что метеозависимые люди в основном психоэмоциональны. При резком изменении погоды им следует избегать стрессовых ситуаций и больше отдыхать.

По прогнозу метеорологов, период теплой погоды в Московском регионе закончится через несколько дней. В последнюю неделю октября в регион уже начнет прорываться ледяной воздух.

Как ожидается, к 28 октября температура в Москве и Подмосковье понизится до многолетней нормы и составит плюс 4-9 градусов, а 30-31 октября днем температура опустится до арктического дна – около 0 градусов. Ночью ударят морозы до минус 1-6 градусов. Также ожидается снег и гололедица.