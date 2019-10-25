РИАМО - 25 окт. Варшавский зоосад передал Московскому зоопарку трех годовалых самок балийского скворца, в дикой природе эта краснокнижная птица находится на грани исчезновения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По оценкам орнитологов, на воле численность птиц этого вида не превышает нескольких десятков особей. Пернатые прибыли в столицу в рамках Европейской программы по сохранению балийского скворца в неволе. Прежде этих экзотических птиц не было ни в одном зоопарке России.

«Ранее балийские скворцы не были представлены в коллекции нашего зоопарка. Их появление на экспозиции — долгожданное событие. Одна птица уже обживает уютный вольер в павильоне Московского зоопарка «Дом птиц». Еще две особи находятся в нашем Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, в ближайшее время планируется получить трех самцов балийского скворца из зоопарка Копенгагена, чтобы сформировать пары и начать работу по получению потомства.

Балийский скворец отличается яркой внешностью – все его оперение белое, за исключением черных кончиков хвоста и крыльев. Кожа вокруг глаз насыщенного сине-голубого оттенка, этот узор напоминает маску. На голове пернатого — нарядный хохолок, который может приподниматься, если птица заинтересована или встревожена.

Московский зоопарк регулярно пополняет коллекцию, которая уже насчитывает более тысячи видов животных. В 2017 году здесь впервые появились трубкозуб и три пары папуанских пингвинов. В 2018-м в столичном зоосаде поселились два амурских тигра, дальневосточный лесной кот, птица-секретарь, хохлатые гокко и птица-трубач. В 2019 году в зоопарке появятся осел Пуату, ксенозавр, белоголовые саки и бинтуронги, а также самец редкого гривистого волка.