РИАМО - 25 окт. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревине подмосковного Дмитровского городского округа, боеприпас был уничтожен, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«24 октября в 10:50 поступило сообщение об обнаружении мины времен ВОВ по адресу: Дмитровский округ, деревня Подчерково, дом 24. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - отмечается на сайте.

На месте обнаружения боеприпаса Дмитровское ОМВД выставило охрану. В этот же день боеприпас был изъят и уничтожен силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспаса».