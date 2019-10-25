РИАМО - 25 окт. В пятницу Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием гребня антициклона, воздух может прогреться до 13 градусов, осадков не ожидается, говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 11-13 градусов, по области 8-13 градусов. Ветер западный 3-8 метра в секунду», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Синоптики отмечают, что у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при наличии дыхательной и сердечной недостаточности пониженное содержание кислорода во влажном воздухе и на фоне повышенного атмосферного давления могут стать причиной ухудшения самочувствия и обострения. Следует обязательно выполнять рекомендации врачей, не забывать принять вовремя лекарство.