РИАМО - 24 окт. Размер платы за услугу «Обращение с ТКО» рассчитывается по формуле: тариф регионального оператора умножается на норматив накопления отходов и умножается на площадь помещения, говорится в сообщении пресс-службы «МособлЕИРЦ».

Ранее в платежных документах «МособлЕИРЦ» в строке «Обращение с ТКО» указывался объем услуги в кубометрах и тариф регионального оператора. Ежемесячный объем потребления складывался из произведения площади помещения и годового норматива, разделенного на 12 месяцев.

«Начиная с сентября, в платежных документах «МособлЕИРЦ» расчет по услуге отражается в привязке к площади помещения. Изменение произошло с учетом предложений жителей сделать отражение расчетов в ЕПД проще и понятнее для прочтения», — говорится в сообщении.

В строке «Обращение с ТКО» объем услуги привязан к площади в квадратных метрах. Тариф по услуге рассчитывается исходя из годового норматива накопления отходов, разделенного на 12 (месяцев), и тарифа регионального оператора. Ниже расчетной таблицы размещается справочная информация по нормативу накопления отходов, тарифам региональных операторов и формуле расчета тарифа.

При расчете платы на квадратный метр площади помещения цифры после целых значений, по согласованию с отраслевым регулятором, после запятой округляются до сотых значений.

«Для примера рассчитаем стоимость услуги «Обращение с ТКО» на квадратный метр для жителей Балашихи, где вывоз мусора осуществляет ООО «Хартия». Тариф составляет 739,67 рубля за кубометр, норматив потребления (ТКО + КГО) - 0,114. 739,67 х 0,114 : 12 = 7,026865. Итоговое значение округляется до сотых (по правилам математики, может быть округлено как в большую, так и в меньшую сторону). Таким образом, тариф составит 7,03 рубля за квадратный метр», — поясняется в материале.

Затем тариф за квадратный метр умножается на площадь жилого помещения. Размер ежемесячной платы за услугу «Обращение с ТКО» для квартиры площадью 54 квадратных метра составит 379,62 рубля.