РИАМО - 24 окт. Столичные следователи предъявили женщине обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть ее сожителя, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Следственными органами ГСУ СК РФ по столице возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней женщины.

«Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)», - сказала Иванова.

По данным следствия, в ночь с 22 на 23 октября в квартире жилого дома на улице Ухтомской в Москве между женщиной, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сожителем возник конфликт.

По словам Ивановой, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений женщина нанесла мужчине металлическим предметом множественные удары в область головы, причинив телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«В настоящее время с фигуранткой проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается», - заключила Иванова.