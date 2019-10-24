РИАМО - 24 окт. Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян на круглом столе в Общественной палате РФ поделился опытом выявления и недопущения возведения самовольных объектов, в регионе снесено уже 64 самовольно возведенных объекта, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол о возможностях, условиях и механизмах легализации самостроя. В мероприятии приняли участие порядка 60 человек, в числе которых представители инициативных групп по объектам из различных регионов страны, представители региональных и федеральных органов власти. Опытом выявления и недопущения возведения самовольных объектов поделился Гарибян.

«Теперь вся работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства переведена в электронный вид. Вся документация о выявленных незаконно строящихся объектах ведется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД МО)», - сказал Гарибян.

Это значительно упрощает межведомственное взаимодействие при решении вопросов по самовольным постройкам. Благодаря автоматизации выбора решения муниципальными властями по ликвидации самостроев срок составления дорожных карт сократился с 20 до пяти дней.

Гарибян отметил, что на сегодняшний день Главгосстройнадзором Подмосковья выявлено 1266 объектов самовольного строительства на территории Московской области.

По его словам, больше всего таких объектов обнаружено в городском округе Мытищи (73 объекта), Ленинском горокруге (54 объекта), Щелкове (43), горокруге Солнечногорск (43), горокруге Чехов (39), Раменском горокруге (31).

«На сегодняшний день из 1266 строений 64 объекта уже снесены, 382 приведены в соответствие, по остальным объектам составлены дорожные карты», – подчеркнул начальник Главгосстройнадзора региона.

Ведомством проведены совещания по борьбе с самостроем в Химках, Солнечногорске, Балашихе, Подольске, Мытищах и Ленинском городском округе. Данные муниципалитеты находились в «красной» зоне по показателю «Недопущение строительства объектов самовольной застройки» в рейтинге-50 по оценке эффективности работы органов местного самоуправления области за первое полугодие 2019 года.

«В текущем году мы зафиксировали рост активности работы органов местного самоуправления в части выявления самовольных построек. Если за прошлый год 99,5% самовольных строений были выявлены Главгосстройнадзором и лишь 0,5% – муниципалитетами, то в этом году городские округа выявили уже 31% самостроев от общего числа», – отметил Гарибян.

По итогам круглого стола первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов рекомендовал распространить опыт Главгосстройнадзора Московской области в другие регионы страны.