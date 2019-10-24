РИАМО - 24 окт. Власьевскую улицу в новой Москве собираются реконструировать, сейчас на улице не организовано движение общественного транспорта, отсутствуют пешеходные тротуары, в рамках работ эти недостатки планируется устранить, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг приняла решение о подготовке проекта реконструкции Власьевской улицы в населенных пунктах Пыхчево и Власьево (НАО).

«Планируется построить 5,8 километра дорог, в том числе 3,7 километра – реконструкция, 2,1 километра – новое строительство для спрямления улицы», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Реконструкция Власьевской улицы позволит улучшить транспортное обслуживание жителей близлежащих населенных пунктов и обеспечит комфортный подвоз пассажиров наземного общественного транспорта к будущей станции «Ватутинки» Коммунарской линии метро.