РИАМО - 24 окт. В столице выделили участки под строительство двух поликлиник, общая площадь земельных участков под возведение объектов здравоохранения составляет 1,58 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с предоставлением земельных участков под строительство поликлиник по адресам: улица Синявинская, земельный участок 2, владение 13/1 (САО); улица Академика Павлова, владение 40, земельный участок 1 (ЗАО). На Синявинской улице планируется построить первую очередь взрослой поликлиники площадью 14,1 тысячи квадратных метров на 320 посещений в смену.

«Вместе с тем на земельных участках предусмотрено место для дальнейшего расширения поликлиники до 750 посещений в смену по мере увеличения числа жителей в связи с активным строительством жилья в микрорайоне», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Еще одна поликлиника на улице Академика Павлова также рассчитана на 320 посещений в смену. Ее площадь может составить 15,6 тысячи квадратных метров.

Общая площадь земельных участков под строительство поликлиник составляет 1,58 гектара.