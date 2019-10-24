РИАМО - 24 окт. Электронные торги по аренде двух земельных участков для производственной деятельности в городском округе Ступино запланировали провести в декабре, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В Подмосковье развивается производственная сфера деятельности: регулярно создаются новые предприятия и бизнес-проекты. Данный вид деятельности включает в себя размещение объектов капитального строительства, в том числе в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

«Победители аукционов по аренде земельных участков получат шанс начать свою производственную деятельность в городском округе Ступино. Участки площадью 33012 квадратных метров и 20322 квадратных метра расположены на территории так называемого «промышленного городка» поселка Малино», – говорится в сообщении.

Начальная цена ежегодной арендной платы за земельные участки составляет 1,05 миллиона рублей и 676 тысяч рублей соответственно.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 28 ноября на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru.