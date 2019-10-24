РИАМО - 24 окт. Врач столичной клинической онкологической больницы №1 Леонид Кожанов создал голосовой протез, который работает уже 12 лет без замены, это является уникальным для России случаем, благодаря протезу у пациента, которому он был установлен, полностью восстановился голос, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пациенту был поставлен диагноз «саркома гортани» и сделана ларингэктомия (операция по удалению гортани — части голосового аппарата). После этого врачи провели трахеопищеводное шунтирование и эндопротезирование. Благодаря изобретению Кожанова у пациента полностью восстановился голос. Сейчас он живет обычной жизнью, рецидива заболевания нет.

«Работы по созданию протеза начались еще в 2006 году, после проведения многолетних клинических исследований прибор удалось запатентовать. Уникальность протеза — в его долгом сроке использования, который превышает 12 лет», - сказал Кожанов.

Он добавил, что срок службы аналогичных импортных протезов составляет шесть месяцев, они требуют постоянной замены хирургическим путем. На сегодняшний день под наблюдением столичных врачей находятся два пациента, у которых срок эксплуатации данного протеза составляет 11 и 12 лет.

Для установки аппарата специалисты проводили акустический анализ голоса, измеряя давление в голосовом аппарате при работе протеза. Это необходимо для создания нормального давления в гортани и трахее.

В протезе такое же давление, как в гортани и трахее здорового человека. Пациент делает глубокий вдох и на выдохе подает около двух литров воздуха в протез и пищевод. Благодаря этому голос максимально приближается по звучанию к обычному.