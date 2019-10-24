РИАМО - 24 окт. В ходе международного архитектурного фестиваля «Зодчество», проходившего в Москве, были подведены итоги общероссийского конкурса «Лучшие архитектурно-градостроительные концепции», награды получили три подмосковных проекта, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Конкурс был организован ассоциацией проектировщиков региона, советом главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований. На него было подано 63 заявки из 34 городов и семи регионов страны.

«Профессиональные конкурсы - отличная возможность продемонстрировать лучшие практики и мощный стимул к развитию архитектуры. Конкурсы рождают здоровую конкуренцию, помогают раскрытию талантов молодого поколения, дают возможность участников ознакомиться с актуальными тенденциями. <…> Проведение архитектурных конкурсов становится уже хорошей традицией нашего региона. И каждый раз Московская область демонстрирует высокое качество работ», – сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По итогам конкурса три проекта Подмосковья были отмечены наградами.

В номинации «Развитие не застроенных территорий» первое место досталось архитектурно-градостроительной концепции развития территории ОАО «Московский конный завод №1». Второе место за эскизным проектом территории в юго-восточной части Южно-Сахалинска, а третье — за проектом жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и заглубленным паркингом в Санкт-Петербурге.

Дипломами отмечены проекты-финалисты: архитектурно-градостроительная концепция развития территории для размещения жилого комплекса «Томилино» (Люберцы, Московская область), архитектурно-градостроительная концепция застройки жилого комплекса «Серебрянка» (Красногорск, Московская область), эскизный проект территории в юго-восточной части Южно-Сахалинска (Якутск, Республика Саха).

В номинации «Развитие застроенных городских территорий» победу одержал проект «Квартал цветов. Концепция реновации территории» (Красноярск). Второе место досталось архитектурно-градостроительной концепции развития территории «Город Южно-Сахалинск» (Южно-Сахалинск), а третье —конкурсному проекту развития территории в Якутске. Дипломом отмечен проект-финалист: концепция развития территории завода «Красный треугольник» (Санкт-Петербург).

Победу в номинации «Развитие новых промышленных территорий» одержал индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк» (Екатеринбург). Второе место заняла планировка территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Михайловский» (Приморский край), а третье — «Агропромышленный парк «М-8 Агро» (Сергиево-Посадский округ, Московская область).

Первым в номинации «Развитие существующих промышленных территорий с сохранением промышленной функции» стал технополис «Химград» в Казани. Дипломом также отмечен проект-финалист номинации: инновационный научно-технологический парк «КВАНТ» корпорации «Роскосмос» в Москве.