РИАМО - 24 окт. С начала октября на портал «Добродел» поступило 37 тысяч жалоб от жителей Подмосковья, было закрыто 16 тысяч заявок, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самыми активными пользователями сервиса являются жители Балашихи, Лобни, Красногорска, Домодедова, Ивантеевки, Лосино-Петровского, Пушкинского, Одинцовского и Ленинского городских округов.

«По итогам устранения указанных проблемных вопросов более 16 тысяч решений подтверждены пользователями. Наиболее популярные темы — содержание и благоустройство дворов и территорий общего пользования (5 тысяч решений), уборка мусора (4,5 тысячи решений), ремонт дорог (1,7 тысячи решений) и обслуживание многоквартирных домов (600 решений)», - говорится в сообщении.

Больше всего подтвержденных решений получили Химки, Солнечногорск и Лобня. Например, в Химках за октябрь отремонтировано 75 фонарей освещения во дворах, приведены в порядок 82 детские и спортивные площадки.

В Солнечногорске установлено 47 урн возле подъездов, приведены в порядок фасады 45 нежилых зданий. В Лобне отремонтированы игровые элементы на 15 детских площадках, и ликвидированы навалы мусора на 43 контейнерных площадках многоквартирных домов.

Портал «Добродел» рассматривает 44 категории тем по всем направлениям жизни Подмосковья — от записи в детский сад до получения государственных услуг в электронном виде. Портал не только дает возможность сообщить о проблемах, но и позволяет жителям принимать активное участие в создании более комфортной городской среды c помощью голосований и опросов.

В 2019 году на портале проведено 20 голосований и 26 опросов общественного мнения по различным социально значимым категориям тем, в которых приняли участие 500 тысяч человек.