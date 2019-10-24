РИАМО - 24 окт. В Подмосковье прививки от гриппа сделали более 1,6 миллиона человек, что составляет 22,6% населения, среди них свыше 507 тысяч детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

За счет средств работодателей привито более 36 тысяч человек (2,2% от числа привитых).

«Сделать прививку против гриппа можно в медицинских организациях по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования, руководители предприятий и организаций могут привить своих сотрудников по договору с медицинскими организациями, имеющими лицензию на вакцинопрофилактику», - говорится в сообщении.

В настоящее время уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по субъекту не превышают пороговых значений.

В Подмосковье организованы выездные мобильные бригады (пункты) вакцинации (в торговых центрах, на железнодорожных станциях) в Домодедове, Долгопрудном, Дмитровском округе, Егорьевске, Ивантеевке, Истре, Клину, Красногорске, Королеве, Ленинском округе, Лобне, Лосино-Петровском, Луховицах, Лыткарине, Можайском округе, Мытищах, Наро-Фоминском округе, Богородском округе, Одинцовском округе, Павловском Посаде, Подольске, Пушкинском округе, Раменском округе, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Шатуре, Шаховской, Щелкове.

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