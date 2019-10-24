РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 окт. В связи с проведением плановых работ 25 октября в нескольких населенных пунктах городского округа Домодедово с 09:00 до 17:00 ожидается отключение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с проведением плановых работ по выправке опор ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Барыбино (улица 2-ая Вокзальная, деревня Гальчино», - говорится в сообщении.

Также отключения подачи электроэнергии ожидается в микрорайоне Востряково на улицах 2-я Прудовая, Восточная, Железнодорожная, Новая, Школьная, проспект 1 Мая, Донбасская, 1-я Прудовая, Красная, Новаторов, Полевая, Советская, Энтузиастов. Кроме того, отключение света ожидается в селе Домодедово, деревне Красное, ДНП «Озеры» и «Фламандия».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в материале.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8-800-700-40-70.