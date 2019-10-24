РИАМО - 24 окт. Московская область в рейтинге Минэкономразвития РФ за третий квартал 2019 года вновь продемонстрировала высокий уровень эффективности организации деятельности МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «МО МФЦ».

Результаты рейтинга были озвучены в ходе конференции «Реформа государственного управления: новое качество государственного контроля», которая прошла в Воронове.

«Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную оценку деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по созданию и развитию сети центров «Мои документы» и демонстрирует выполнение требований действующего законодательства, регулирующего деятельность МФЦ, и методических рекомендаций», - говорится в сообщении.

Субъекты страны оцениваются по нескольким показателям, в их числе доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, соответствие правилам организации деятельности МФЦ и единому фирменному стилю и другие.

Кроме того, в рейтинге учитывается уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг в МФЦ.

По итогам третьего квартала текущего года 68 регионов России продемонстрировали высокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ, в том числе и Подмосковье. Регион занимает высокое положение в рейтинге на протяжении 2018 и 2019 годов.

Московская область имеет развитую сеть центров «Мои документы» - 122 офиса, 252 территориально обособленных структурных подразделения, 1973 окна предоставления государственных и муниципальных услуг. Эффективную работу обеспечивает более 6 тысяч сотрудников.

Получить консультации по услугам можно не только посетив МФЦ, но и позвонив в контакт-центр МФЦ по телефону 8-800-550-50-30.

В регионе более 160 услуг можно получить в электронном виде на портале uslugi.mosreg.ru. У заявителей всегда есть возможность прийти в МФЦ и воспользоваться компьютерами для работы с порталом для получения необходимых услуг, а грамотные консультанты МФЦ всегда подробно расскажут о порядке получения электронной услуги и помогут в случае возникновения вопросов.