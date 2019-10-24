РИАМО - 24 окт. Жителям Подмосковья рассказали о самых распространенных видах мошенничества в интернете – фишинге и вирусах, объяснили, как работают схемы обмана и как с ними бороться, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Видов фишинга достаточно много. Вы можете получить письмо якобы от вашего банка или хостинга, на котором завели электронный кошелек. В нем вас попросят произвести какую-либо операцию или перейти по ссылке в письме будто бы для ознакомления с определенной информацией», — говорится в сообщении.

Так, пользователь в спешке может не заметить, что зашел на сайт-двойник банка, а вид страницы несколько изменен, и он принадлежит мошенникам. Адрес страницы может быть похожим на адрес сайта банка, но при внимательном изучении всегда можно найти отличия. При этом пользователю предложат ввести номер банковской карты, имя держателя карты и трехзначный код на обратной стороне карты.

«Защититься от фишинга несложно. Просто игнорируйте присланные вам по e-mail подозрительные ссылки. И ни с кем, ни под каким видом не делитесь своими личными данными. Прежде чем заходить на сайт своего банка, убедитесь, что адрес открываемого сайта совпадает с адресом сайта, указанного на вашей банковской карте», - добавляется в материале.

До недавнего времени вирусы были самым распространенным видом мошенничества в интернете. Аферисты используют различные «приманки»: обещают чему-то научить, предлагают архивы информации и так далее. В итоге при переходе по ссылке с вирусом компьютер может быть заблокирован с последующим предложением услуг по его платной разблокировке. Как правило, при уплате денег блокировка не снимается. Избавиться от такого заражения могут помочь за плату в ремонтных мастерских.

Чтобы избежать такой ситуации, нельзя доверять заманчивым бесплатным предложениям.