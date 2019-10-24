РИАМО - 24 окт. В комитете лесного хозяйства Московской области состоялось награждение победителей фотоконкурса #нашлес2019, который проводился в ходе акции по посадке деревьев «Наш лес. Посади свое дерево - 2019», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников поздравил победителей и вручил им памятные подарки и призы.

«Самой первой добралась до комитета девятилетняя жительница Шатуры Варвара Шлычкова (@varvara_shlychkova). Она и Марина Клименко (@klimusja) из микрорайона Железнодорожный (городской округ Балашиха) в подарок получили по внешнему аккумулятору Power Bank с логотипом комитета», - говорится в сообщении.

Корзины для пикника увезли с собой домой Елена Ракчеева (@nasti2956) из Мытищ и Елена Салтыкова (@lenochka.saltykova) из Егорьевска.

Подарки комитета, безусловно, получат все победители фотоконкурса. Так, через ближайшие лесничества передадут подарки @dmitrii_maksimushkin из Егорьевска, @aleksandr_vostryakov из Звенигорода, @anechka.ant из Талдомского городского округа, @school_runovo из Каширы, @vsempobulke из Воскресенска.

В ходе фотоконкурса были разыграны три комплекта призов - корзины для пикника, музыкальные беспроводные колонки и стильные внешние аккумуляторы Power Вank. Победителей определили с помощью генератора случайных чисел.

На территории Московской области 21 сентября прошла ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», в которой приняло участие порядка 300 тысяч человек.