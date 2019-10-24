РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 окт. В комитете по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово наградили волонтеров за активную деятельность, помощь в организации, проведении акций и мероприятий, передает корреспондент РИАМО в Домодедово.

«Без вас мы бы не реализовали ни одного масштабного мероприятия. Мы безумно благодарны вам за то, что вы делаете, вкладывает свои силы», - сказал председатель комитета Александр Епишин.

Он также передал благодарность от главы городского округа Домодедово Александра Двойных и депутата Московской областной думы Олега Жолобова.

Волонтеров наградили за активную деятельность, помощь в организации, проведении акций и мероприятий городского и областного уровней. Им вручили благодарственные письма комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово.

Директор молодежного комплексного центра «Победа» Ольга Гончарова вручила новым участникам движения волонтерские книжки.

Также на мероприятии наградили лучших волонтеров в номинациях «Волонтер месяца», «Волонтер квартала» и «Волонтер полугодия». Им вручили подарочные сертификаты на занятия в тренажерном зале или бассейне и подарочные карты магазина спорттоваров.