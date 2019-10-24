РИАМО - 24 окт. За минувшую неделю сотрудники филиала ГУП «КС МО» «Электростальский» обработали более чем 500 обращений жителей Электростали по начислениям в едином платежном документе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Больше всего жителей интересуют вопросы, связанные с некорректными начислениями в ЕПД (единый платежный документ) за холодное водоснабжение и водоотведение, а также с расхождениями в показаниях приборов учета холодной воды», - говорится в сообщении.

Реже потребители сталкиваются с проблемой входа в личный кабинет «МособлЕИРЦ» и отсутствием отражения приборов учета.

На все затруднения, возникшие у жителей, специалисты дают пояснения и ответ.

По всем вопросам, связанным с начислениями за холодное водоснабжение и водоотведение в ЕПД и передачей показаний приборов учета, жители могут обратиться в «МособлЕИРЦ» по адресу: Электросталь, улица Карла Маркса, 7Б, и по телефону: 8 (495) 374-51-61, 8 (496) 245-15-99.