РИАМО - 24 окт. Участок Большой Дорогомиловской улицы в столице расчистили от машин, поврежденных ранее в дорожной аварии, движение транспорта восстановлено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения города.

В четверг днем на Большой Дорогомиловской в районе дома №10 (в сторону области) произошло ДТП с участием трех авто, одна машина перевернулась. Погибших нет. Движение транспорта было ограничено до двух правых полос на улице.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.

В аккаунте также размещен ролик, на котором видно, как темный внедорожник врезается авто, поворачивающее направо, а потом по инерции от столкновения сбивает и переворачивает еще одну машину.