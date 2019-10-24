РИАМО - 24 окт. На бульваре Умберто Нобиле в Долгопрудном установили памятник дирижаблю, состоящий более чем из тысячи элементов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Уникальный арт-объект разрабатывался несколько месяцев архитекторами и инженерами, для максимальной точности были привлечены конструкторы вертолетной промышленности. Памятник состоит более чем из тысячи элементов и четырех основных частей: постамента, опорной ноги, несущего крыла и капсулы дирижабля», - говорится в сообщении.

Высота памятника составляет порядка 11 метров, вес - 4,5 тонны. Монумент сделан из нержавеющей стали, облицован оцинкованным железом, имеет внутреннюю подсветку от четырех светильников рассеянного света. Дирижабль также будет освещаться специальными широкоугольными прожекторами.

Памятник установлен на месте запуска дирижаблей, на бульваре Умберто Нобиле – выдающегося итальянского конструктора, работавшего в Долгопрудном с 1932 по 1936 годы. Данную территорию выбрали для благоустройства жители в рамках программы «Комфортная городская среда».

Долгопрудный - родина советских дирижаблей, до 1938 года он носил название Дирижаблестрой.