В Долгопрудном установлен памятник дирижаблю > > > Уникальный арт-объект разрабатывался несколько месяцев архитекторами и инженерами, для максимальной точности были привлечены конструкторы вертолетной промышленности. Памятник состоит из более тысячи элементов и 4 основных частей: постамент, опорная нога, несущее крыло и капсула дирижабля. Высота всей конструкции - около 11 метров, вес - 4,5 тонны. Она выполнена из нержавеющей стали, облицована оцинкованным железом, имеет внутреннюю подсветку от 4 светильников рассеянного света. Кроме того, дирижабль будет освещаться специальными широкоугольными прожекторами. Памятник установлен на месте запуска дирижаблей, на бульваре Умберто Нобиле – выдающегося итальянского конструктора, работавшего в Долгопрудном с 1932 по 1936 годы. Данную территорию выбрали для благоустройства жители в рамках программы «Комфортная городская среда». Долгопрудный - родина советских дирижаблей, до 1938 года он носил название Дирижаблестрой. #нашеподмосковье #интересноеподмосковье