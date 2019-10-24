РИАМО - 24 окт. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России о внесении сведений в отношении ООО «ТК Тел Центр» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от «Мособлгеотреста» о внесении сведений в отношении ООО «ТК Тел Центр» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по предоставлению доступа к интернету на объекте.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества несоответствующими закону, сведения в отношении ООО «ТК Тел Центр» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд столицы отказал ООО «ТК Тел Центр» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.