РИАМО - 24 окт. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России рассмотрело сведения, представленные ФГБЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России», в отношении ООО «Нопаком» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на оказание услуг по техобслуживанию установок пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, системы противодымной защиты) охранной сигнализации, систем вызова медицинского персонала, видеонаблюдения филиала ФГБЛПУ «ЛОЦ МИД России».

«В связи с нарушением ООО «Нопаком» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями. На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Нопаком» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.