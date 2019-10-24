РИАМО - 24 окт. В Подмосковье на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» при досмотре срезов альстромерии из Нидерландов был выявлен карантинный для РФ объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в сообщении

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.