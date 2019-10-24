РИАМО - 24 окт. Министерство экологии и природопользования Московской области направило обращение в администрацию Пушкинского городского округа с информацией об обнаруженном источнике возможного загрязнения реки, его необходимо ликвидировать, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе рейдового мероприятия инспекторы эконадзора выявили выведенный в акваторию оголовок металлической трубы для сброса сточных вод. Поскольку труба зарыта, установить собственника или эксплуатирующую организацию не удалось», - говорится в сообщении.

Бесхозяйные объекты относятся к ведению органов местного самоуправления, поэтому Минэкологии региона предписало администрации округа затампонировать трубу. Исполнение предписания находится на контроле ведомства.

Состояние рек на территории Пушкинского округа находится на постоянном контроле Минэкологии Подмосковья. Больше всего жалоб поступает на загрязнение Серебрянки и Скалбы.

Так, в прошлом году инспекторы эконадзора по обращению администрации округа провели проверку состояния реки после аварийного выброса сточных вод и проконтролировали устранение последствий аварии.

В августе по инициативе Минэкологии Подмосковья прошло совещание с участием представителей пушкинской администрации и экологических активистов, на котором участники договорились о совместной работе по надзору за состоянием водных объектов в округе.