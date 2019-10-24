РИАМО - 24 окт. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) объявило конкурс репостов среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте», победители получат в подарок три игры «Каркассон».

Пользователям соцсети «ВКонтакте», которые хотят принять участие в конкурсе, нужно лишь сделать репост конкурсного сообщения и быть подписанными на группы «РИАМО в Москве» и «Игрокон 2019 Москва — фестиваль настольных игр». Также необходимо проверить, чтобы профиль не был закрыт.

Победители будут выбраны случайным образом 31 октября. Им достанется три новых издания игры «Каркассон» от Hobby World. Для этой настольной игры необязательно собирать большую компанию — она прекрасно подходит для игры вдвоем. Ход за ходом можно создать уникальную карту средневекового княжества. Игра содержит дополнения «Река» и «Аббат».

Фестиваль «Игрокон» пройдет в КВЦ «Сокольники» 16 и 17 ноября. Гостей ожидают более тысячи настольных игр, турниры по настолкам, детская площадка, конкурсы, розыгрыши призов и косплей-шоу, фотозоны с любимыми героями игр и комиксов.