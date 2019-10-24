РИАМО - 24 окт. Специалисты АО «ФПЛК» закончили работы по капитальному ремонту более 1,1 тысячи метров теплотрассы в деревне Александрово Можайского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В конце прошлого года котельная поселка была полностью модернизирована в рамках инвестиционного договора с ПАО «Ростелеком».

«Эти работы в комплексе позволят в дальнейшем более 400 жителям деревни Александрово получать качественный теплоноситель без риска появления порывов на трассе теплоснабжения», - говорится в сообщении.