РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 окт. В I областном марафоне педагогических достижений в Балашихе приняли участие свыше 200 педагогов из 90 детских дошкольных учреждений городского округа, свой передовой опыт коллегам передали 14 победителей и призеров профессиональных конкурсов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие провели в четверг в школе №30 городского округа.

«Впервые в Подмосковье организовали марафон педагогических достижений, который провели в Балашихе. Победители представили свой передовой опыт коллегам из детских садов Балашихи. В нем приняли участие более 200 педагогов города. Также в Балашихе проходят муниципальные этапы многих конкурсов: «Воспитатель года», «Лучший детский сад», «Образцовый детский сад», «Лучший по профессии», - сказала директор учебно-методического центра Татьяна Рожкова.

Она добавила, что на мероприятии выступили 14 победителей и призеров профессиональных конкурсов. Лучших выбрали с помощью интерактивного голосования. Они будут участвовать в финале областного марафона педагогических достижений.

Марафон педагогических достижений прошел в Московской области с 14 сентября по 25 октября. Финальный этап состоится в Российской государственном гуманитарном университете в Орехово-Зуеве.