РИАМО - 24 окт. В четверг в Подмосковье прошел опрос представителей некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей на тему профессиональной подготовки и повышении квалификации граждан предпенсионного возраста, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Результаты исследования будут использованы для совершенствования механизмов доступа негосударственных поставщиков региона к оказанию услуг в социальной сфере», - отмечается в материале.

По итогам социологического исследования будет дана оценка условиям для поставщиков по предоставлению услуг в социальной сфере на территории Подмосковья. Также опрос позволит понять региональные особенности спроса на услуги и возможности негосударственных поставщиков.

В 2018 году Московская область заняла третье место в России по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.