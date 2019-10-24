РИАМО - 24 окт. В преддверии профессионального праздника домодедовские таможенники передали министерству культуры России ценные предметы, ранее изъятые при попытке их незаконного вывоза из страны, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«Двадцать четвертого октября сотрудники Домодедовской таможни в Российском национальном музее музыки передали корпус каминных часов с часовым механизмом и маятником, созданных в конце XIX века, а также книгу немецкого композитора Альфреда Рихтера, изданную в 1911 году», - говорится в сообщении.

Начальник Домодедовской таможни Александр Иофик отметил, что домодедовские таможенники регулярно задерживают предметы искусства при попытке их незаконного перемещения через таможенную границу, эксперты определяют культурное и историческое значение. Министерство культуры РФ определяет дальнейшую судьбу предметов, представляющих собой культурную ценность, когда суд выносит решение о конфискации.

Так, при досмотре багажа гражданина Вьетнама таможенники обнаружили части старинных часов, которые пассажир пытался незаконно вывезти из России в Ханой. Пассажир пояснил, что знакомые попросили перевезти посылку, о содержимом которой ему неизвестно.

А немецкое книжное издание находилось в ручной клади гражданина Австрии, который планировал вылететь с ним в Вену. Таможенникам мужчина пояснил, что не задекларировал книгу, так как не считал издание антикварным.

Эксперты признали часовой механизм французского производителя Raison & Thomas successeurs и печатное издание, культурными ценностями, созданными свыше 100 лет назад.

В ближайшее время уникальные предметы станут частью новой экспозиции Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина и Российского национального музея музыки.

Сотрудники домодедовской таможни несколько раз в год участвуют в передаче на постоянное хранение культурных ценностей в фонды библиотек и музеев, а также в церкви и храмы России.