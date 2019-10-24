РИАМО - 24 окт. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что опыт Подмосковья в сфере контрактной системы закупок надо транслировать другим, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Под руководством Матвиенко прошли парламентские слушания на тему «Вопросы совершенствования законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На мероприятии рассмотрели вопросы регулирования закупок малого объема, совершенствование механизмов использования специальных счетов и упрощение правил участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Важным инструментом закупок являются региональные электронные площадки или электронные магазины. Пришло время на законодательном уровне закрепить порядок проведения закупок с использованием электронных магазинов», — сказала Матвиенко.

С докладом на слушаниях выступил вице-губернатор Московской области – руководитель администрации губернатора Подмосковья Александр Чупраков. Он рассказал о работе Электронного магазина региона для закупок малого объема, в котором на сегодняшний день размещаются закупки около 7,5 тысяч учреждений Подмосковья. Количество зарегистрированных поставщиков составляет свыше 85 тысяч.

«Через Электронный магазин заключается более 250 тысяч контрактов ежегодно», - отметил Чупраков.

В Подмосковье уже более двух лет работает портал исполнения контрактов ПИК ЕАСУЗ. Цифровизация позволяет обеспечить прозрачность процесса исполнения контрактов, что, в свою очередь, создает надежную основу для повышения доверия бизнеса к контрактной системе и повышает эффективность использования бюджетных средств.

«В Московской области минимальное количество контрактов с истекшим сроком исполнения. По этому показателю регион занимает первое место среди субъектов Российской Федерации», - подчеркнул Чупраков.

Была также озвучена просьба предусмотреть интеграцию Единой информационной системы в сфере закупок с региональными системами, в частности, с ПИК ЕАСУЗ.

«Предлагаем определить Московскую область пилотным регионом, на примере которого будет разработан алгоритм взаимодействия с Единой информационной системой», - заключил Чупраков.

Матвиенко отметила, что «опыт Московской области и других регионов надо делать достоянием» и его необходимо транслировать другим.