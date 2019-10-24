РИАМО - 24 окт. Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на один год, сообщает ТАСС.

В России с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действует до 2021 года включительно, законопроект предусматривает продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. При этом изменений размера индивидуальной части тарифа страхового взноса не предусматривается.

«Это означает, что доходы бюджета Пенсионного фонда РФ, по предварительной оценке, увеличатся на сумму более 634 миллиардов рублей, что позволяет направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий», - сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

Законопроект поддержали в комитете Совета Федерации по соцполитике и Счетной палате России.