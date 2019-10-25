Главная мечеть Москвы на станции метро «Проспект Мира» привлекает не только религиозных мусульман, но и любопытных туристов, которые хотят узнать, как выглядит изнутри исламский молельный дом. У мечети уже несколько лет есть страница в Instagram, свой мерч в цвете тиффани, музей, смотровая площадка и экскурсионное бюро, где можно заказать экскурсию на русском, английском, итальянском, испанском, французском и других языках. Обозреватель РИАМО сходила на экскурсию в Московскую соборную мечеть и узнала, что там можно увидеть.

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Московский стиль мечети

Соборная мечеть Москвы – самая высокая мечеть в восточной Европе. Ее построили в 1904 году, а спустя век решили реконструировать. В итоге старое здание было снесено, новое открылось в 2015 году. Сегодня купола покрыты 12 килограммами сусального золота, а наружный стиль мечети – татаро-московский.

Золотые купола мечети – это дань Москве златоглавой.

Внутреннее убранство мечети выполнено в турецком стиле, бирюзовое оформление роднит ее с Голубой мечетью в Стамбуле. Фирменный цвет мечети – тиффани, именно в этом цвете здесь выдают халаты для посетителей и продают сувенирную продукцию.

Жемчужина зала – хрустальная люстра весом полторы тонны и высотой 7,5 метра, которую подарило мечети правительство Турции. По всему залу висят еще 320 маленьких люстр. Под куполом роспись в виде солнца с изогнутыми лучами. Чуть ниже – имена Всевышнего.

В мечети есть музей ислама, где проходят выставки, которые можно посетить бесплатно. Сейчас идет выставка посвященных исламу марок и открыток из разных стран.

На входе в мечеть 24 часа в сутки дежурит охрана. Здесь же туристы могут взять халат, если их внешний вид не соответствует атмосфере храма. Основная рекомендация для женщин – юбка ниже колен, прикрытые плечи и платок. Брюки тоже допустимы, но свободного кроя.

Время работы мечети зависит от намазов (молитв): летом дом молитв работает до 23:00, зимой – до 18:00.

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«Зайти можно?»

Многим жителям Москвы и в голову не приходит, что в мечеть на «Проспекте Мира» можно сходить на экскурсию. В мечети рассказывают, что к ним приходят люди и спрашивают: «А зайти-то можно?» Москвичи хотят заглянуть внутрь, но стесняются.

На самом деле, в молитвенном доме посетителям всегда рады. В отличие от мечети в Казани, туристам можно зайти сюда даже во время молитвы – намаза.

Для молящихся предусмотрены отдельно мужской и отдельно женский вход. Для тех, кто пришел в мечеть из любопытства, даже есть специальный экскурсионный вход, где мужчины и женщины могут зайти вместе.

Вход для всех посетителей всегда свободный, но экскурсии платные. Их можно взять по желанию, в качестве бонуса – можно подняться с экскурсоводом на минарет высотой 79 метров и увидеть двухуровневую секретную смотровую площадку Москвы.

Сверху открывается вид на старую Москву и СК «Олимпийский», который сейчас на реконструкции. На экскурсии рассказывают, что с «Олимпийским» у мечети сложные отношения. В частности, во время Олимпиады-80 из-за строительства спорткомплекса мечеть думали снести, но московские религиозные деятели отстояли ее. Сегодня на смотровой площадке минарета снимают документальные фильмы и проводят свадебные фотосессии.

В мечети можно фотографировать убранство и даже делать селфи.

Не рекомендуется только снимать молящихся, чтобы не нарушить их личное пространство.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года большими группами на экскурсию в мечеть приезжали болельщики, в том числе аргентинцы, которые посещали сувенирный магазин и ресторан при доме молитв.

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Разводы и свадьбы в мечети

В течение дня к имаму приходят люди и задают вопросы о женитьбе и разводе. Во время нашего посещения молитвенного дома прихожане тоже интересовались свадьбой в мечети.

Основное условие мусульманского брака – до свадьбы жених и невеста не должны иметь никаких отношений. Жениху разрешено узнать рост, вес и видимые дефекты будущей жены, невесте – финансовое положение жениха. У женщины должен быть опекун – брат или отец, который при свидетелях разрешит отдать ее замуж.

Женщина может запросить любой дар у мужчины, и он обязан ей сделать этот подарок.

С разводом все еще сложнее. Мужчина может только три раза сказать женщине о том, что они разводятся. Даже в шутку нельзя это произносить. Женщина же считается вспыльчивой и эмоциональной, поэтому может хоть 10 раз за день говорить о разводе – ее слова не в счет. Интересно, что после первых двух произнесенных слов «развод» примирение возможно, но если женщина начала вновь жить с мужчиной после третьего раза, то это считается большим грехом. Это побуждает мусульманских мужчин думать, прежде чем говорить.

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Курбан-байрам и концерты в «Олимпийском»

Пятница – самый посещаемый день мечети. В этот день, как и по большим праздникам (Курбан-байрам и Ураза-байрам), туристу в мечети будет некомфортно, но приходить никто не запрещает.

К священным праздникам мусульмане начинают готовиться за месяц – предупреждают власти города, СК «Олимпийский» и даже соседние кафе.

Концерты в «Олимпийском» в этот период не проводятся.

Так как в Москве молельных площадок для мусульман не хватает, большинство верующих в праздники устремляется в мечеть на «Проспекте Мира». Чтобы все прошло гладко, на площадках работают волонтеры, в частности, посольство Киргизии выделяет людей для организации праздника, рассказывают в мечети.

Имамы советуют верующим заранее покупать билет на метро в обе стороны и соблюдать четкие инструкции во время групповой молитвы.

«В финансовом плане проблем с построением мечети в Москве нет, так как здесь живет много состоятельных мусульман, готовых в это вложиться», – рассказывает экскурсовод Руслан. Но добавляет, что получить разрешение на землю не так-то просто.

Между тем число прихожан с каждым годом растет. Некоторые люди приходят на экскурсию, а после хотят поближе познакомиться с религией. Вместимость мечети – около 10 тысяч человек. В выходные и праздники для молитв используют все четыре этажа.

Звуковое оповещение к молитве – азан – у «Проспекта Мира» слышно только по праздникам. Из-за близости жилых домов к дому молитв в другие дни азан дается только внутри мечети. Если мужчина-мусульманин слышит призыв на молитву, то он обязательно должен идти в мечеть, а женщина может молиться дома. Отдельные залы для молящихся разных полов устроены для того, чтобы мужчины смогли сосредоточиться на молитве, не отвлекаясь на женщин.

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