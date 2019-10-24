РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 окт. Свыше 1 миллиарда рублей задолжали управляющие компании городского округа Красногорск за потребленные ресурсы и вывезенный мусор, сообщила старший инспектор управления ЖКХ администрации городского округа Юлия Мелешкевич.

В администрации Красногорска в четверг провели еженедельное совещание, посвященное долгам в сфере ЖКХ. В заседании приняли участие представители блока ЖКХ администрации муниципалитета, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, Рузского регоператора, «МособлЕИРЦ», ФССП, прокуратуры и Госжилинспекции.

«На сегодняшний день у нас общая сумма задолженности по всем ресурсам составляет 1 миллиард 454 тысячи рублей. Из них наибольшая сумма – 600 миллионов – долги перед теплосетью. Просроченная задолженность, превышающая два месяца, без учета августа и сентября, с начала года – миллиард рублей», - сказала Мелешкевич.

Она добавила, что одним из решений на заседании стала разработка графика совместных рейдов ФССП и управляющих компаний по квартирам должников.

«УК отметили неудовлетворительную работу службы судебных приставов, что мешает в вопросе погашения задолженности», - отметила Мелешкевич.

Кроме того, по ее словам, ряд УК не согласны с начислениями от «Мосэнергосбыта» и Рузского регоператора. Разработаны меры по сверке этих начислений.

Управляющим компаниям-должникам поставили задачу разработать дорожную карту по ликвидации задолженности с указанием конкретных сроков и действий.