РИАМО - 24 окт. Депутаты Госдумы лишили неприкосновенности своего коллегу из «Единой России» Николая Герасименко в связи с административным делом по факту дорожной аварии, сообщает РИА Новости.

Ранее Герасименко, управляя автомобилем Lexus, сбил в Москве байкера и покинул место аварии. Парламентарий отметил, что мотоциклист пострадал несильно, а сам он не скрывался.

«Это решение (снять неприкосновенность – ред.) поддержали 329 парламентариев. Таким образом, депутаты разрешили направить дело Герасименко в суд», - говорится в сообщении.

Если депутата признают виновным в нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, которое повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью средней тяжести, то он может получить штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишиться водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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